Президент РФ Владимир Путин не комментирует дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, пока идет следствие, и не считает, что оно должно негативно влиять на инвестклимат в стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, дело Калви на встрече Путина с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей 14 марта в Москве упоминалось рефреном, но конкретных вопросов по этой теме не было.

«Как таковая тема не поднималась, она упоминалась в ходе разговора, — сказал Песков. — Дело скорее упоминалось рефреном, но конкретной постановки вопроса не было, никто что-то конкретное по этому делу не спрашивал».