Благодаря расширению сети количество точек Юнистрим, предоставляющих эту услугу в Узбекистане, превысило 200. Переводы в национальной валюте совершаются без комиссии.

«Мы плодотворно сотрудничаем с Трастбанк уже 14-й год, — сообщает Надежда Кибальник, председатель правления Юнистрим. — Мы не берем комиссию за переводы, отправленные или выданные в узбекских сумах, и так достигаем совместной цели — экономим время и средства своих клиентов. Они не теряют деньги и не тратят время на двойную конвертацию».

Тариф 0% распространяется на все бивалютные денежные переводы Юнистрим. Клиент может отправить рубли из России для получения сумов в Узбекистане и наоборот.

«Мы стремимся предложить нашим клиентам самые выгодные условия. С Юнистрим это стало возможным, — отмечает Сардор Нормухамедов, председатель правления Трастбанк. — Наши филиалы и мини-банки расположены во всех крупных городах и районных центрах Узбекистана, что повышает удобство обслуживания и делает денежные переводы еще более доступными».