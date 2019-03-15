В рамках разрабатываемой Минфином и ЦБ концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК) планируется передача средств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в собственность граждан. Чтобы это закрепить, меняется вся системная и правовая пенсионная конструкция: негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на этапе накоплений станут управляющими компаниями, а на этапе выплат — страховщиками. Это требует серьезного изменения законодательства и ставит вопрос о допуске к пенсионным деньгам не только НПФ, пишет «Коммерсант».

Так как базовая концепция ИПК подразумевает передачу гражданам в собственность их пенсионных накоплений, они также будут передаваться в доверительное управление НПФ. «Фактически НПФ становится управляющей компанией», — говорит один из собеседников газеты. Согласно Гражданскому кодексу (ГК), «передача имущества в ДУ не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему». При этом доверительный управляющий в рамках договора может совершать «любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя». Доверительный управляющий возмещает клиенту упущенную выгоду за время управления. Взыскание по имуществу, переданному в ДУ, не обращается, кроме как в случае личного банкротства.



Вместе с тем участники экспертного обсуждения отмечают, что на этапе выплат НПФ фактически превращается для клиента в страховщика жизни. «Если речь о пожизненной пенсии, то фонд за средства ИПК продает клиенту пожизненный аннуитет, а значит, эти средства переходят в собственность фонда», — указывает один из собеседников. При этом, по его словам, в поправках будет предусмотрено, что ежемесячные выплаты НПФ в обязательном порядке должны будут индексироваться либо на инфляцию, либо на другой показатель, например индекс доходности по гособлигациям.

Разрабатываемые нововведения, указывает один из источников издания, потребуют серьезных изменений законодательства. «Просто так взять доверительное управление из ГК применительно к ИПК не получится, — утверждает он. — Здесь нужен специализированный закон». Потребует значительного изменения и бухучет в НПФ. Наверняка будет изменена и система инвестирования средств в рамках ИПК, а также лицензирование НПФ.

«Обособление средств клиентов делает бессмысленными и стресс-тестирование, и ограничения по инвестированию. Если на НПФ-управляющих возложат сегодняшние обязанности НПФ-собственников, это будет выглядеть как минимум странным», — говорит президент НАУФОР Алексей Тимофеев. По его словам, нынешние ограничения логичны и хороши для институтов, у которых обязательная природа, при доверительном управлении достаточно системы гарантирования.