В данный момент пока рано принимать решение о необходимости продления сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах финала конкурса управленцев «Лидеры России».

«На мой взгляд, сейчас рано решать, продевать сделку или нет. Середина марта. Сделка предусмотрена до конца июня. Есть время, чтобы мониторить ситуацию и принять решение», — сказал он.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

