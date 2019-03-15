Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в хищении активов Стелла-Банка на сумму 1 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и региональным управлением ФСБ России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о мошенничестве задержан подозреваемый в организации хищения активов коммерческого банка. Установлено, что в 2016 году бывший бенефициар и руководители финансовой организации выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму около 1 млрд рублей. В дальнейшем денежные средства были выведены через подконтрольные фирмы и похищены», — сказала Волк.

По ее словам, Главным следственным управлением по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Сотрудники полиции при участии Росгвардии на территории Московского региона, Ростовской и Рязанской областей провели более 70 обысков в жилых и офисных помещениях. В ходе мероприятий «изъяты черновая и бухгалтерская документация, электронные носители информации, уточнила Волк.

«В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности и задержание всех причастных к ней лиц», — заключила Волк.

Напомним, лицензия у Стелла-Банка была отозвана 14 апреля 2016 года, а 2 июня он был признан банкротом . Согласно данным ЦБ, «дыра» в балансе Стелла-Банка превысила 1,6 млрд рублей. Как сообщал Центробанк, бывшее руководство Стелла-Банка не передало временной администрации оригиналы кредитных досье физических лиц на общую сумму 1,9 млрд рублей. Уточнялось, что выдача этих кредитов была отражена в балансе банка в период массового привлечения средств населения.

В июле 2016 года временно исполнявший обязанности директора Стелла-Банка Олег Петров получил 2,5 года лишения свободы за мошенничество . Уголовное дело было возбуждено после того, как Центробанк в мае направил в МВД заявление по фактам хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.