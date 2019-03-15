Министр финансов США Стивен Мнучин не смог в четверг по просьбе сенаторов указать размер государственного долга страны.

На слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США его спросили, превышает ли госдолг США к настоящему времени 25 трлн долларов. «Я не считаю, что эти цифры точны», — ответил министр.

Тогда сенаторы попросили его озвучить точный размер госдолга страны, после чего он повернулся и начал советоваться с помощниками. «Мы ответим вам позже по точному показателю», — сказал глава финансового ведомства.

«Постойте, вы, министр финансов, сидите здесь и не знаете размер национального госдолга?» — спросила его Кэтрин Кортес Мэсто (демократ, от штата Невада). Не услышав ответа, она сказала, что размер госдолга США превышает 20 трлн долларов.

«Скорее 22 триллиона долларов, чем 25 триллионов», — парировал Мнучин. «Хорошо, пустые слова, пусть будет 22 триллиона долларов», — отметила Кортес Мэсто.

На прошлой неделе министерство финансов использовало «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга, который законодатели должны повысить в ближайшее время. Данное решение позволит временно продолжать правительству США платить по счетам, не нарушая установленный законом потолок госдолга. Министр может продлить период использования «чрезвычайных мер» и после 5 июня, у него также имеются и другие инструменты для отсрочки возможного дефолта примерно до конца лета или начала осени.

На данный момент госдолг США достиг отметки в 22,1 трлн долларов.