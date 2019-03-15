Криптовалютная биржа Quoine признана виновной в отмене сделок поставщика ликвидности B2C2 на сумму 3085 BTC, согласно определению Международного суда Сингапура по коммерческим делам. Представители Quoine не исключили, что подадут апелляцию на это судебное решение.

Как сообщает ForkLog , отменив сделки, заключенные B2C2 по «нехарактерному» курсу (10 биткоинов за единицу еthereum, что в 125 раз превышало биржевой курс, установленный в тот момент) в апреле 2017 года, Quoine «нарушила условия контракта и не соблюла свои обязательства».

Полученные средства были автоматически зачислены на биржевой счет B2C2, а 308 ETH – списаны. На следующий день Quoine отклонила сделки, а остатки по счетам были выставлены на значениях до их заключения.

B2C2 потребовал взыскать с Quoine 3085 BTC, поскольку по условиям договора биржа «не имела права в одностороннем порядке отменять сделки после их заключения». При этом на момент заключения сделки 3085 BTC равнялись 3,7 млн долларов, по текущему курсу эта сумма составляла бы почти 12 млн долларов.

Суд, признав биржу виновной, не согласился с суммой компенсации. Ее размер будет определен во время следующего слушания.