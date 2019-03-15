Торги будут открыты после того как участники сети сosmos проголосуют за активацию функции перевода токенов.
Криптовалютная биржа Poloniex объявила о листинге собственного токена проекта сosmos.
Как сообщает Тtrcoin, пока пользователям не предоставляется возможность перевода или обмена ATOM, но те из них, кто купил токены на ICO, могут увидеть их на своих счетах, введя seed-фразу от соответствующего кошелька в интерфейсе биржи. При этом, как подчеркивает Polonieх, seed-фразы обрабатываются браузером и не хранятся компанией.
Poloniex обещает немедленно открыть торги в парах ATOM/BTC и ATOM/USDC, после того как участники сети сosmos проголосуют за активацию функции перевода токенов.
Пользователям, которые заинтересованы в покупке ATOM, биржа рекомендует заблаговременно открыть и пополнить счета.
Оценить:
Нет комментариев