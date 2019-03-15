Криптовалютная биржа Poloniex объявила о листинге собственного токена проекта сosmos.

Как сообщает Тtrcoin , пока пользователям не предоставляется возможность перевода или обмена ATOM, но те из них, кто купил токены на ICO, могут увидеть их на своих счетах, введя seed-фразу от соответствующего кошелька в интерфейсе биржи. При этом, как подчеркивает Polonieх, seed-фразы обрабатываются браузером и не хранятся компанией.

Poloniex обещает немедленно открыть торги в парах ATOM/BTC и ATOM/USDC, после того как участники сети сosmos проголосуют за активацию функции перевода токенов.

Пользователям, которые заинтересованы в покупке ATOM, биржа рекомендует заблаговременно открыть и пополнить счета.