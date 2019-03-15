Регулируемая платформа Bittrex International отменила запланированный на 15 марта запуск первичного биржевого предложения (IEO) блокчейн-проекта игровых данных Raid.

Как сообщает Ttrcoin , единственный ключевой партнер Raid в лице геймингового портала OP.GG разорвал отношения с проектом, отметив, что он не собирается использовать данные американского разработчика видеоигр Riot Games, которые активно используются в его сервисах, в каких-либо инициативах, связанных с блокчейном.

Таким образом, представители Raid планируют вернуть все ранее привлеченные через сервис Cobak средства инвесторам в максимально сжатые сроки.