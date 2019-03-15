Программный комплекс «РТК Мониторинг», разработанный компанией «Ростелеком», внесен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО) с присвоением класса «Системы мониторинга и управления».

Система мониторинга параметров качества услуг «Ростелекома», созданная с помощью методов разработки аgile, позволяет выявлять расхождение между данными в учетных системах и в конфигурации на оборудовании, повышать уровень достоверности отчетов об оказанных услугах, в проактивном режиме реагировать на ухудшение качества услуг, а также оптимизировать их параметры за счет анализа утилизации портов, говорится в сообщении компании.

Продукт предназначен для сотрудников государственных структур и помогает автоматизировать бизнес-процессы в части подготовки соответствующей отчетности.