Децентрализованный поставщик ликвидности Bancor запустил кошельк Bancor Wallet, позволяющий совершать мгновенные кроссчейн-преобразования между еthereum- и EOS-токенами.

При этом Bancor Wallet предоставляет пользователям возможность напрямую заключать смарт-контракты на блокчейне и контролировать свои средства и приватные ключи, сообщает ForkLog .

Также кошелек предоставляет пользователям бесплатную учетную запись EOS с достаточным количеством ресурсов (RAM, CPU и NET) для начала работы.

Сейчас в сети Bancor доступны ERC20-токены, такие как DAI (maker dao) и BNB (binance), а также токены на основе EOS: DICE (betdice), IQ (everipedia), BLACK (eosblack) и многие другие.