Сервисы удаленной упрощенной идентификации агрегируют информацию и позволяют проверить корректность вводимых личных данных.
Клиенты управляющей компании «Велес Менеджмент» могут открывать счета онлайн, используя подключенную систему упрощенной идентификации.
Таким образом, говорится в сообщении компании, системы СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) в значительной степени упрощают процедуру дистанционного заключения договоров доверительного управления активами и покупки паев ОПИФ.
При этом сервисы удаленной упрощенной идентификации агрегируют информацию из различных государственных органов и позволяют проверить корректность вводимых личных данных клиента при электронной регистрации.
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