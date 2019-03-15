Клиенты управляющей компании «Велес Менеджмент» могут открывать счета онлайн, используя подключенную систему упрощенной идентификации.

Таким образом, говорится в сообщении компании, системы СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) в значительной степени упрощают процедуру дистанционного заключения договоров доверительного управления активами и покупки паев ОПИФ.

При этом сервисы удаленной упрощенной идентификации агрегируют информацию из различных государственных органов и позволяют проверить корректность вводимых личных данных клиента при электронной регистрации.