Депутаты второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в пятницу путем голосования приняли новый Закон об иностранных инвестициях. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон об иностранных инвестициях КНР стал одним из ключевых документов, вынесенных на рассмотрение второй сессии ВСНП 13-го созыва. Голосование состоялось в последний день работы парламентской сессии в Доме народных собраний в Пекине. 2 929 депутатов проголосовали за принятие закона, восемь — против, еще восемь воздержались.

Как ранее сообщали власти Китая, документ снимет ряд прежних ограничений, обеспечит большую степень прозрачности в использовании иностранного капитала и будет способствовать улучшению инвестиционного климата для зарубежного бизнеса.

По словам официального представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна, «принятие закона позволит создать лучшие в мире условия для иностранных инвесторов».

Прежде иностранная инвестиционная деятельность в Китае регламентировалась тремя законами, распространяющимися на проекты с участием китайского капитала, на международное сотрудничество в сфере инвестиций, а также деятельность компаний, созданных полностью на средства нерезидентов.