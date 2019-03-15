Канада ввела в пятницу антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года. Об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, на которое ссылается ТАСС.

«В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма», — сказано в ее заявлении. «Вместе с нашими международными партнерами мы призываем Россию немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда. Россия также должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив и Азовское море», — добавила Фриланд.

Рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 предприятий оборонного комплекса России, в том числе авиастроительных компаний «Миг», «Сухой» и «Туполев». Среди физических лиц в санкционном списке числятся, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

С 2014 года (после воссоединения Крыма с РФ) Канада начала вводить экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.



Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Позже их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

