ВТБ проанализировал продуктовые предпочтения своих розничных клиентов. Результаты показали, что мужчины тратят в среднем на треть больше женщин, свидетельствуют данные исследования.

Статистика показывает, что среди всех клиентов банка большая часть приходится на мужчин — 53%, женщины составляют 47%.

«В целом мужчины тратят больше женщин — соотношение общих трат покупок в течение года составляет 60% на 40%. Средний чек на покупки у сильного пола также выше в среднем на 15%», — отмечается в исследовании.

Среди клиентов ВТБ женщины демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продукты. Доля женщин, заключивших договор на открытие вклада или накопительного счета, составляет 22%, доля мужчин — 15%. При этом средний размер вклада на 15% больше у мужчин.

Мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов: сумма заемных средств у них выше на 10%. Мужчины оформляют на 20% больше кредитов наличными и на 10% — ипотеки. «Средний чек» по кредитам наличными у мужчин на 40 тыс. рублей выше, чем у женщин, а по жилищным кредитам — на 200 тыс. рублей.

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин — на 5%. При этом женщины более экономны в тратах, поэтому объем задолженности у них почти на 16 тыс. меньше и составляет 65 тыс. рублей.