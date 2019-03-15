По решению суда в компанию введен временный управляющий, который будет отвечать за ликвидацию компании и выплату средств ее кредиторам
Гонконгская криптобиржа Gatecoin объявила о принудительной ликвидации из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами по причине ненадлежащей работы регулируемого во Франции поставщика платежных услуг, с которым начала сотрудничество в 2017 году.
По словам представителей Gatecoin, на счетах поставщика зависла достаточно большая часть средств клиентов, что «практически парализовало работу площадки на несколько месяцев», сообщает Anycoin.
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