Гонконгская криптобиржа Gatecoin объявила о принудительной ликвидации из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами по причине ненадлежащей работы регулируемого во Франции поставщика платежных услуг, с которым начала сотрудничество в 2017 году.

По словам представителей Gatecoin, на счетах поставщика зависла достаточно большая часть средств клиентов, что «практически парализовало работу площадки на несколько месяцев», сообщает Anycoin .