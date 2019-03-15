Средний чек по операциям по платежным картам в России за последние 12 месяцев в среднем упал на 5%, до 860 рублей. Такие данные привела журналистам генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

«У нас средний чек в целом падает, и мы считаем это здоровой тенденцией, потому что падение среднего чека свидетельствует о том, что по картам оплачивают не только отдельные дорогие покупки, но карты все больше и больше переходят в категорию оплаты [товаров и услуг] для ежедневного потребления. Мы видим, что оборот растет, доля платежей по картам растет, при этом средний чек по картам в целом падает", — отметила она.