Газпромбанк намерен передать в пользу Росимущества свой пакет в российско-венесуэльском Еврофинанс Моснарбанке, подпавшем под санкции США. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

«Газпромбанк намерен передать свой пакет в Еврофинанс Моснарбанке на баланс Росимуществу и сейчас ведет консультации с профильными ведомствами. Насколько мне известно, банк намерен в скором времени направить свои предложения в правительство», — сказал собеседник агентства.

Представитель Газпромбанка подтвердил намерение банка и воздержался от других комментариев.

11 марта США включили российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк в санкционный список за связь с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, которая ранее также подпала под американские санкции.