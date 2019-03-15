Компания придерживается трехлетнего стратегического плана по созданию единого цифрового рынка.
Фондовая биржа Таиланда (SET) в 2020 году намерена запустить платформу для торговли криптовалютой, заявил президент Stock Exchange of Thailand (SET) Пакорн Питатхаватчай.
По его словам, уже в текущем году в стране произойдет трансформация в «цифровой век», сообщает РБК.
Процесс открытия счетов будет происходить без использования бумаги, а также электронной регистрации и оплаты сборов. Также процесс межбанковских платежей станет более эффективным в операционном и финансовым отношении для фирм, которые работают с ценными бумагами.
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