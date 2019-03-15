Фондовая биржа Таиланда (SET) в 2020 году намерена запустить платформу для торговли криптовалютой, заявил президент Stock Exchange of Thailand (SET) Пакорн Питатхаватчай.

По его словам, уже в текущем году в стране произойдет трансформация в «цифровой век», сообщает РБК .

Процесс открытия счетов будет происходить без использования бумаги, а также электронной регистрации и оплаты сборов. Также процесс межбанковских платежей станет более эффективным в операционном и финансовым отношении для фирм, которые работают с ценными бумагами.