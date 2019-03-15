Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против отдельных граждан России. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе отмечается, что ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».