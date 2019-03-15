Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Еврофинанс Моснарбанка до «ruВВ» и установило прогноз «под наблюдением», сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB».

«Снижение рейтинга и изменение прогноза связано прежде всего с изменением оценки агентством рыночных позиций и перспектив бизнес-модели банка на фоне обострения политической обстановки в Венесуэле, что повышает риск оттока существенной части клиентской базы и привлеченных средств банка. Дополнительное давление на рейтинг оказывает включение банка в санкционный список Министерства финансов США. Установление «развивающегося» прогноза по рейтингу обусловлено неопределенностью в отношении структуры собственности и связанных с ней бизнес-перспектив», — говорится в сообщении.

Консервативная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса, узкой клиентской базой и слаборазвитой сетью подразделений. При этом агентство отмечает, что на портфель ценных бумаг и высоколиквидные краткосрочные компоненты приходится около 76% нетто-активов, вследствие чего размер активов кредитной организации может быть подвержен существенным колебаниям. Агентство отмечает риски потенциального ухудшения конкурентных позиций банка в случае дальнейшего обострения политической ситуации.

Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие. При этом способность банка к генерации капитала оценивается как невысокая. Вместе с этим агентство отмечает приемлемый уровень операционной эффективности деятельности. Качество активов банка оценивается как удовлетворительное. Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается агентством консервативно. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. В настоящее время стратегия развития на период до 2020 года находится в стадии доработки. Агентство, с учетом политической нестабильности на одном из основных для банка рынков, консервативно оценивает возможность реализации в среднесрочной перспективе сформированных топ-менеджментом целевых показателей развития, направленных на сохранение позиций банка в качестве расчетного центра для российско-венесуэльских проектов.