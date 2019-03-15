Группа депутатов Европарламента (22 человека, представляющие различные партии и страны) обратилась к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с предложением безотлагательно ввести санкции против лиц, причастных к схеме Troika Laundromat, о существовании которой говорится в расследовании журналистского проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Об этом сообщает РБК .

По данным авторов расследования, в рамках этой схемы, созданной инвесткомпанией «Тройка Диалог», через сеть из 70 офшорных фирм со счетами в Литве из России было выведено 4,6 млрд долларов.

В подписанном 22 депутатами Европарламента открытом письме (опубликовано на сайте члена фракции Европейской народной партии, шведского политика Гуннара Хёкмарка) отмечается неготовность ЕС к борьбе с отмыванием денег. Авторы письма считают необходимым ввести санкции против бывшего главы «Тройки Диалог» Рубена Варданяна и Владимира Романова, живущего в России экс-президента литовского банка Ukio, через который, по данным OCCRP, проходили выводимые из России в офшоры деньги.

«Мы настоятельно призываем Комиссию немедленно начать все необходимые процедуры, чтобы против этих и иных участвовавших в схеме Troika Laundromat лиц были введены санкции ЕС», — говорится в письме.

Кроме того, авторы документа считают, что необходимо в срочном порядке создать общеевропейскую службу по борьбе с отмыванием средств, а также просят Еврокомиссию оказать помощь властям Литвы и другим органам, ведущим расследование дела.

Информагентство РБК направило запрос представителю Варданяна.

По версии OCCRP, «Тройка Диалог» поддерживала схему в рабочем состоянии с 2004 года. Среди получателей средств от фирм из офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина (о дружбе с ним рассказывал президент РФ Владимир Путин), членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего круга Варданяна, писал портал Meduza, который также участвовал в изучении документов OCCRP.

Сам Варданян заявил, что в опубликованных материалах расследования OCCRP «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое».

«Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее. Наши юристы сейчас изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации», — говорится в обращении Варданяна.



Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование OCCRP «путаным». «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями, и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — сказал пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком.