Онлайн-банк для предпринимателей «ДелоБанк» выпустил новый продукт – «ДелоКассу», которая позволит предпринимателям не только выполнить все требования 54-ФЗ, но и получить дополнительные инструменты для контроля и развития бизнеса.

Заказать смарт-кассу и отследить ее бесплатную доставку можно в личном кабинете онлайн, говорится в сообщении «ДелоБанка».

В функционал устройства помимо стандартных кассовых операций входит отслеживание остатков в реальном времени, управление скидками, создание и печать ценников и штрих-кодов, автоматическая сверка итогов по эквайринговому терминалу, контроль движения наличных, управление карточками товаров, производство.

С 6 марта «ДелоКасса» доступна для заказа в личном кабинете клиента банка. В зависимости от своих задач предприниматель может выбрать два вида оборудования и два тарифа обслуживания от 500 рублей в месяц.