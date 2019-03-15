Площадка Чикагской биржи опционов Cboe Futures Exchange (CFE) не станет добавлять новые фьючерсные контракты для биткоина в марте, говорится в поправках в ежемесячное уведомление о готовящихся к листингу на CFE продуктах.

Как утверждает компания, ей необходимо понять собственный подход к экосистеме криптовалют, сообщает ForkLog .

В то же время биржа заявляет, что уже размещенные контракты на биткоин-фьючерсы остаются доступными для торгов. Таким образом, последний из находящихся в листинге контрактов — XBTM19 – истечет в июне этого года.