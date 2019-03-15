В марте — апреле 2019 года годовая инфляция может оказаться на уровне 5,5% и ниже, сообщил ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды».

«Темпы роста наиболее устойчивых компонент индекса потребительских цен, слабо подверженных действию временных факторов, соответствуют четырехпроцентной инфляции. В марте — апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже», — говорится в сообщении.

Авторы бюллетеня отмечают, что к марту годовая инфляция временно повысилась до 5,2% преимущественно из-за действия разовых факторов. Влияние НДС на рост потребительских цен оставалось умеренным. Вместе с тем, отмечают авторы бюллетеня, проявилось действие временных факторов, сдерживающих рост цен: укрепления рубля, стабилизации цен на моторное топливо и снижения цен на отдельные продовольственные товары.

Как ранее сообщало Минэкономразвития, прогнозируемые годовые темпы инфляции в марте составят 5,2—5,4%, во II квартале годовая инфляция может сохраниться на уровне 5,4%.

«В первом квартале 2019 года инфляция, по мнению аналитиков, составит 5,3% год к году. Это значение ниже, чем в январском опросе, в котором рост цен прогнозировался на уровне 5,6% (год к году). К целевому показателю 4% инфляция вернется в первом квартале 2020 года», — отмечается в документе.



