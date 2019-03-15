ЦБ отмечает сокращение в последние годы числа офисов обслуживания банков и банкоматов: за 2018 год количество подразделений сократилось на 10,9%, а банкоматов — на 5,5%. Об этом говорится в материалах первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, подготовленных к встрече руководства регулятора с банкирами в пансионате «Бор», передает ТАСС.

«Это происходит в том числе в связи с развитием цифровых коммуникаций, из-за чего многим кредитным организациям становится более выгодно перейти в дистанционные каналы предоставления финансовых услуг или развивать «облегченные» форматы обслуживания по сравнению с поддержанием широкой сети полноформатных точек обслуживания», — отмечается в материалах.

Появляются новые банковские услуги, которые можно получать вне полноформатной точки присутствия банка — подразделений или банкоматов: это не только, к примеру, ставшее привычным кредитование в автодилерских центрах, но и выдача наличных с помощью POS-терминалов, денежные переводы с помощью автоматических устройств, прием документов для последующего открытия банковских счетов и др.

Из-за появления таких форматов сокращение числа офисов и банкоматов не означает снижения возможности населения получать банковские услуги, отмечается в материалах Швецова. Так, «облегченные» форматы стали использовать крупнейшие банки с широкой сетью присутствия.



Например, Сбербанк с I квартала 2018 года тестирует сервис снятия наличных с карты на кассе организаций торговли и услуг с помощью POS-терминалов. На 1 декабря 2018 года в кредитном учреждении заключили 118 договоров о выдаче наличных в торговых точках, фактически их выдают в 81 населенном пункте. У Почта Банка всего 103 внутренних структурных подразделения в РФ, но за счет присутствия в отделениях Почты России его сеть расширилась до 34 тыс. точек.