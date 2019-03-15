Банк России не поддерживает предложение Минфина допускать до привлечения бюджетных средств только банки с государственным участием в капитале, а также считать величину капитала банка при размещении бюджетных средств обязательным требованием наравне с кредитным рейтингом. Об этом сообщает ТАСС.

«По мнению Банка России, такая схема создаст еще большие преимущества крупным банкам с государственным участием. Наличие у банка капитала не ниже установленного размера не всегда является полноценной гарантией его надежности», — говорится в ответе первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на вопросы банкиров по итогам встречи в «Бору».

По оценке ЦБ, предъявление таких требований к банкам при размещении бюджетных средств еще больше снизит количество потенциальных участников этого сегмента рынка — с 20 по состоянию на 1 ноября 2018 года (по действующим критериям допуска банков до бюджетных денег) до 13.

ЦБ и Федеральная антимонопольная служба считают, что основным рыночным критерием должен стать кредитный рейтинг, а размер капитала должен использоваться только при определении лимита денежных средств, размещаемых в банке, или размера выдаваемых банковских гарантий. Минфин же считает, что размер капитала должен быть обязательным критерием наравне с рейтингом, а привлекать бюджетные средства должны только банки с госучастием.

Сейчас правительство РФ рассматривает изменение механизма допуска банков к привлечению отдельных категорий денежных средств (в первую очередь бюджетных), выдаче отдельных видов банковских гарантий и получению субсидий в рамках программ льготного кредитования. Минфин при участии ЦБ подготовил и внес в правительство доклад об упрощении этого механизма.



«В настоящее время ожидается решение правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в материалах ЦБ.