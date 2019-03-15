Бывший глава обанкротившейся в 2014 году криптовалютной биржи Mt. Gox Марк Карпелес был признан окружным судом Токио виновным в подделке электронных финансовых документов и приговорен к 2,5 годам тюремного заключения.

При этом он не будет отбывать это наказание, если в течение четырех лет не совершит других преступлений, сообщает Anycoin .

По обвинениям прокуратуры, которая настаивала на 10 годах заключения за нарушение Карпелесом норм корпоративного права и расхищение средств, суд признал его невиновным.