Курс доллара уже после окончания основной валютной сессии опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 21:24 мск биржевой курс составил около 64,93 рубля за доллар, снизившись на 59 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов четверга.

Напомним, основная валютная сессия пятницы завершилась на отметке 65,08 рубля за доллар . Диапазон курсов с начала дня составлял на тот момент 65,05—65,51 рубля за доллар. К настоящему моменту он расширился до 64,83—65,51.

Комментируя пятничную динамику рынка, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечал, что «сегодня рублю удалось проигнорировать снижение рынка энергоносителей. При этом российскую валюту поддерживает приближение налоговых выплат».



«При текущих уровнях рынка энергоносителей фундаментально обоснованным для американской валюты видится диапазон 63—64 рубля за доллар», — указывал эксперт.