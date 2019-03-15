Банк «Уралсиб» интегрировал сервис проверки контрагентов в интернет-банк для бизнеса «Уралсиб – бизнес-online».

Сервис «Проверка контрагентов» позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оценить контрагента на основании данных из официальных источников и присвоенный индикатор надежности: «надежный», «требующий внимания», «ненадежный», говорится в сообщении банка.

При этом индикатор надежности контрагента отображается при создании платежа в форме платежного поручения, при запросе рейтинга по ИНН из раздела «Платежи», в справочнике контрагентов для каждого из них.

Также доступна 30-тидневная демо-версия расширенного сервиса «Проверка контрагентов», где находятся подробные отчеты о факторах, которые повлияли на присвоение индикатора надежности контрагента.