За два месяца с начала 2019 года прибыль банковского сектора выросла в 2,5 раза и составила 445 млрд рублей против 178 млрд рублей в аналогичном периоде 2018-го. Об этом сообщается в докладе Центрального банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — феврале 2019 года».

«Изменения в Плане счетов бухгалтерского учета в соответствии с МСФО 9 находят отражение (по-видимому, весьма существенное) и в финансовом результате банков: за два месяца текущего года прибыль банковского сектора составила 445 млрд рублей против 178 млрд рублей за январь — февраль 2018 года», — говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что более подробный анализ будет возможен по итогам I квартала этого года.

Активы банковского сектора, составившие 92 трлн рублей на 1 марта 2019 года, за февраль выросли незначительно — на 24 млрд. Прирост активов в основном поддерживало розничное и корпоративное кредитование. За два месяца совокупные активы банковского сектора снизились на 0,9% из-за январского сокращения активов при изменении подходов к учету отдельных балансовых позиций. Это сокращение было несколько компенсировано февральским приростом активов, отмечает регулятор.

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе — феврале 2019 года прибыль в размере 481 млрд рублей показали 350 кредитных организаций (73% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 марта 2019-го), убыток в размере 36 млрд — 116 кредитных организаций, или 24%.

Совокупный кредитный портфель увеличился за месяц на 0,11 трлн рублей, или на 0,3%.На динамику показателя повлияли отрицательные корректировки и переоценка, связанные со сближением российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО 9, — всего 0,10 трлн рублей. Без их учета совокупный кредитный портфель вырос на 0,22 трлн рублей.

Регулятор отмечает рост как корпоративного, так и розничного кредитных портфелей без учета корректировок на 0,5% и 1,2% соответственно. В феврале сохранилась тенденция к девалютизации кредитов нефинансовым организациям: рублевая составляющая портфеля выросла за месяц на 0,7%, в то время как валютная часть в долларовом эквиваленте практически не изменилась. В розничном кредитном портфеле доля валютных кредитов сохраняется на традиционно низком уровне — 0,7%.

Кредитование физических лиц выросло за два месяца 2019 года на 2,6%, существенно превысив прирост за аналогичный период 2018-го (на 1,7%). Cредневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше одного года в январе 2019 года составила 13,1% годовых, что превышает уровень декабря прошлого года на 0,6 п. п. и в целом свидетельствует об умеренном ужесточении ценовых условий кредитования.

За январь 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов с учетом приобретенных прав требования вырос на 1,0%, до 6,6 трлн рублей. Динамика портфеля необеспеченных потребительских ссуд в январе 2019 года выросла на 1,4%, что выше, чем в 2018-м, когда прирост составлял 1%. Объем автокредитов в январе сократился на 0,6%, до 812 млрд рублей.

Также в январе — феврале отмечался прирост вкладов физических лиц на 0,2%. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц на срок свыше одного года в январе 2019 года выросла на 0,1 п. п. относительно уровня декабря 2018-го, до 6,9% годовых. По предварительным данным, в феврале банки продолжали повышать ставки по стандартным депозитным продуктам.