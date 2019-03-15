Как сообщило агентство накануне, выплата возмещения будет осуществляться через Сбербанк и банк «Уралсиб».

Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками Роскомснаббанка 19 марта. Об этом уведомил департамент общественных связей АСВ.

Как сообщило агентство накануне, выплата возмещения будет осуществляться через Сбербанк и банк «Уралсиб». В 43 городах и населенных пунктах будут задействованы 187 структурных подразделений банков-агентов.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам будет размещено 18 марта на сайте АСВ и 20 марта в газете «Аргументы и факты Башкортостан».

Центробанк 7 марта отозвал лицензию у Роскомснаббанка. Регулятор указывал на недобросовестные действия руководства кредитной организации в связи с ее участием в операциях отдельных клиентов-юрлиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды.



Финансовые обязательства уфимского Роскомснаббанка перед вкладчиками и юридическими лицами превышают 22 млрд рублей , сообщил на днях на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Нацбанка республики Марат Кашапов.