Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в ПИР Банке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу в размере 3 млрд 351,395 млн рублей. Такие данные приводятся в сообщении агентства , опубликованном в пятницу.

Наибольшая часть недостачи (2 млрд 599,937 млн рублей) приходится на ценные бумаги и связана с невозможностью получить выписку, подтверждающую наличие ценных бумаг банка, из-за с отсутствием депозитария, осуществляющего учет ценных бумаг, по месту его нахождения.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 17,923 млн рублей связана с фактическим отсутствием имущества, а также с отсутствием документов, подтверждающих право собственности банка на недвижимое имущество. В связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров к недостаче отнесены кредиты, предоставленные физическим лицам, на 1,584 млн рублей.

Недостача по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, в размере 8,33 млн рублей связана с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств. Также в связи с отсутствием подтверждающих документов к недостаче отнесены прочие активы в размере 723,621 млн рублей.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов банка, а также взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов», — отмечают в АСВ.

Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество (офисная мебель, оргтехника и прочее) в количестве 2 401 единицы, не учтенное на балансовых счетах банка.

Напомним, лицензия у ПИР Банка была отозвана 12 октября 2018 года. В Центробанке, в частности, поясняли, что кредитная организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения регулятора в связи с проведением транзитных сомнительных операций, а ее руководство явно не имело намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности организации в сомнительную деятельность ее клиентов. Банк добивался в Арбитражном суде Москвы отмены приказа ЦБ об отзыве лицензии, но суд отклонил этот иск .

В декабре 2018-го ПИР Банк был признан банкротом .



В феврале этого года ЦБ сообщал, что в банке были выявлены операции по выводу активов не менее чем на 3,2 млрд рублей.