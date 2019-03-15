«Яндекс» нашел способ убирать из результатов поиска больше ссылок на пиратский контент, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Компания разработала и запустила специальную программу-робота, которая ищет в Сети страницы с контентом, схожие с теми, что уже попали в пиратский реестр, для этого применяются принципы машинного обучения.

Благодаря новой программе-роботу «Яндекс» за короткое время нашел несколько миллионов страниц с пиратским контентом, что на порядок больше, чем сейчас содержится в реестре, утверждает операционный и финансовый директор компании Грег Абовски: «Мы рассчитываем, что наша разработка ускорит процесс формирования реестра, а борьба с пиратством станет эффективнее».

До конца недели «Яндекс» отправит первый список найденных роботом страниц правообладателям для ознакомления и выверки, уточнил представитель компании. Если правообладатели сочтут, что система работает корректно, то «Яндекс» уже в апреле начнет регулярно передавать им найденные роботом страницы, чтобы правообладатели могли внести их в реестр для последующего удаления.



В ноябре прошлого года крупнейшие российские медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. Главное, чего добились правообладатели, — «Яндекс» и другие поисковики начали во внесудебном порядке удалять из результатов поиска ссылки на страницы с нелегальными копиями фильмов и сериалов. По требованию правообладателей «Яндекс» к середине марта удалил из поиска более 100 тыс. ссылок, уточнил представитель интернет-компании.