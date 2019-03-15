Сегодня торги по рублевым парам могут открыться разнонаправленно, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Скорее всего, по паре доллар/рубль снова будет актуален коридор в 65-66 рублей, а по паре евро/рубль – обновленный диапазон в 73,7-74,5 рубля», - поясняет она.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра Альпари Вадима Иосуба, умеренный утренний рост нефтяных котировок может поддержать рубль на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,9-66,2 рубля, для европейской валюты — 73,3-74,8 рубля.

«Рубль в паре с долларом продолжает оставаться в диапазоне 65-65,5, откуда его много раз выкидывало вверх с октября прошлого года. Все говорит о том, что вероятность пробития отметки 65 растет, но для этого нужны весомые поводы. Вряд ли у рубля сегодня хватит сил на такое значимое действие», - комментирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.