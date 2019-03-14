Скончавшийся основатель криптовалютной биржи QuadrigaCX Джеральд Коттен использовал свои собственные средства, чтобы расплачиваться с клиентами после того, как Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) заморозил фиатные активы биржи в 2018 году, не имея возможность подтвердить их владельца, заявила его вдова Дженнифер Робертсон.

По ее словам, Коттен говорил, что вкладывал свои деньги в QCX, чтобы удовлетворять запросы пользователей на вывод средств в 2018 году, пока деньги в CIBC были заморожены, сообщает Ttrcoin .

Также Stewart McKelvey больше не будет представлять интересы биржи, после того как назначенный судом контролер Ernst & Young (EY) пришел к заключению о наличии некого конфликта интересов, добавила Робертсон.