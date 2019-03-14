Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, благодаря которой пользователи смогут проверять изображения на подлинность. Об этом сообщил портал Engadget .

Анализ на «правдивость» будет использовать поиск по картинкам Google. Мессенджер будет показывать аналогичные и похожие изображения. Разработчики уверены, что такая функция может помочь в борьбе с дезинформацией.

Функция пока недоступна и неизвестно, когда она появится.