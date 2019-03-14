Пользователи мессенджера смогут проверять картинки на подлинность.
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, благодаря которой пользователи смогут проверять изображения на подлинность. Об этом сообщил портал Engadget.
Анализ на «правдивость» будет использовать поиск по картинкам Google. Мессенджер будет показывать аналогичные и похожие изображения. Разработчики уверены, что такая функция может помочь в борьбе с дезинформацией.
Функция пока недоступна и неизвестно, когда она появится.
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