В Москве в четверг состоялась презентация первого финтех-банка для Рунета — «VR_Банка». Проект создан сообществом экспертов ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) с опытом как в банкинге, так и в других областях, таких как телеком и электронная коммерция, следует из материалов мероприятия.

Компания предоставляет комплексные B2B-решения для платежных агентов, бонусных и кешбэк-сервисов, телеком-сегмента и рынка страхования . В штате «VR_Банка» на сегодняшний день 84 специалиста. Должность генерального директора занимает Арсений Полевич, более семи лет проработавший в телеком-индустрии.

Директор по корпоративным финансам «VR_Банка» Джанбулат Хангишиев отметил, что это полностью российский проект. «Главный KPI для финтех-банка — это цена трансакции. В нее включены расходы на инфраструктуру, специалистов и технологии. Могу с уверенностью говорить, что на российском рынке у нас одно из самых выгодных предложений. Это как раз преимущество финтеха, которого удается достичь за счет объемов», — отметил он.

Среди основных озвученных проектов «VR_Банка» — сотрудничество с ВТБ: финтех обеспечивал процессинг для запуска Apple Pay и проекта по велошерингу в Москве. Кроме того, бренд эксклюзивно реализует на территории РФ процессинг для международного сервиса платежей и переводов Western Union, а также предоставляет собственную запатентованную технологию P2P-переводов Any-to-Any для мобильного оператора Tele2.

По словам IT-директора «VR_Банка» Александра Гончаренко, финтех-компания является своеобразной dark kitchen для банков и телекома: «Мы берем на себя организацию полного цикла индивидуальных решений для каждого клиента. Работая, что называется, в формате white label, мы предоставляем партнерам уникальную технологию; банк или мобильный оператор, в свою очередь, под собственным брендом предлагают инновационный продукт клиенту. В финтехе не бывает стандартных решений — каждое рождается, словно из конструктора, под новый проект».



Организаторы проекта подчеркивают, что «VR_Банк» не нуждается в лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности, поскольку расчетными организациями для финтеха выступают участники АФИ.

