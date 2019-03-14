Китайская экономика сможет преодолеть наметившуюся тенденцию к снижению динамики роста некоторых ключевых показателей национального развития, несмотря на негативное влияние целого ряда факторов. Об этом заявил в четверг официальный представитель Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Мао Шэнъюн.

«В 2018 году темпы роста ВВП Китая составили 6,6%, и это неплохая динамика… Наша экономика демонстрирует наиболее быстрое развитие среди пяти стран с крупнейшей экономикой, — отметил он, выступая на ежемесячной пресс-конференции. — Китай продолжает стабильно и равномерно развиваться, однако испытывает на себе давление, порождающее тенденции к спаду. Если посмотреть на поквартальные темпы экономического роста КНР в 2018 году, можно увидеть, что они немного снизились».

Официальный представитель ГСУ напомнил, что долевой вклад Китая в глобальное развитие по-прежнему составляет примерно 30%. «Наблюдаемое снижение динамики объясняется несколькими причинами. Прежде всего это внешняя конъюнктура, усиление дестабилизирующих моментов, — добавил Мао Шэнъюн. — В то же время внутренний спрос в целом продолжает выступать в качестве фактора, способного обеспечить сохранение положительной тенденции. Что касается зарубежного спроса, за последние два месяца можно было наблюдать, что, несмотря на наличие негативного влияния, в целом наблюдался определенный рост. Таким образом, вне зависимости от того, идет ли речь о внутреннем или внешнем спросе, экономика КНР в будущем сохранит стабильную тенденцию в развитии.

Он также подчеркнул, что китайские власти предпринимают активные усилия для планомерной реализации структурных преобразований, обеспечения оптимальной ситуации в сфере занятости, привлечения инвестиционного капитала.