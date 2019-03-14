Обновление политики может быть связано с расследованием Минюста США в отношении компании.
В обновленном разделе обеспечения USDT на сайте эмитента стейблкоина компании Tether, как теперь заявляет компания, каждая монета обеспечена «резервами, которые включают в себя традиционную валюту и эквиваленты наличных денег, а также, время от времени… другие активы и предстоящие поступления от займов, которые Tether предоставил третьим сторонам».
Таким образом, стейблкоин USDТ теперь не обязательно должен быть полностью обеспечен реальными долларами США, сообщает ForkLog.
При этом компания настаивает, что каждый токен по-прежнему привязан к USD в соотношении 1х1.
Издание The Block предполагает, что новая формулировка может быть связана с расследованием, которое Министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) инициировало в отношении Tether в ноябре 2018 года.
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