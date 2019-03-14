В обновленном разделе обеспечения USDT на сайте эмитента стейблкоина компании Tether, как теперь заявляет компания, каждая монета обеспечена «резервами, которые включают в себя традиционную валюту и эквиваленты наличных денег, а также, время от времени… другие активы и предстоящие поступления от займов, которые Tether предоставил третьим сторонам».

Таким образом, стейблкоин USDТ теперь не обязательно должен быть полностью обеспечен реальными долларами США, сообщает ForkLog .

При этом компания настаивает, что каждый токен по-прежнему привязан к USD в соотношении 1х1.

Издание The Block предполагает, что новая формулировка может быть связана с расследованием, которое Министерство юстиции США совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) инициировало в отношении Tether в ноябре 2018 года.