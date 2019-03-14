Арбитражный суд Москвы приостановил производство по иску управляющей компании НПФ «Будущее» — «Конкорд управление активами» — к Промсвязьбанку по депозитам на 13,8 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Об этом просил ответчик при согласии другой стороны.

Предыдущее заседание было отложено по причине необходимости заключения мирового соглашения в смежном деле (иск Промсвязьбанка к трем НПФ о взыскании 16 млрд рублей).

«На данный момент Промсвязьбанк и НПФ «Будущее» — «Конкорд управление активами» достигли согласия по большинству условий мирового соглашения. Однако, помимо нас, в мировом соглашении участвуют еще третьи лица. На данный момент заседание по другому делу также отложено. Мы хотим приостановить производство по настоящему делу до вступления в законную силу определения об утверждении мирового соглашения. Следующее заседание по нашему смежному делу назначено на 14 мая. В связи с этим, а также с тем, что эти дела так или иначе связаны, мы просим приостановить производство по настоящему делу», — заявил представитель Промсвязьбанка.

Суд удовлетворил ходатайство кредитной организации, при этом отметив, что решение о приостановке может быть обжаловано сторонами в апелляционном суде.

Управляющая компания НПФ «Будущее» — «Конкорд управление активами» требовала у банка вернуть депозиты с процентами, которые НПФ «Будущее» и другие фонды финансовой группы «Будущее» разместили в Промсвязьбанке незадолго до объявления о санации банка. УК утверждала, что средства удерживаются банком неправомерно.