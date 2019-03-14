Компанию «Сбербанк страхование жизни», которая в октябре 2018 года лишилась гендиректора, может возглавить Алексей Леоненко, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники на страховом и банковском рынке. По их словам, Леоненко согласован на эту должность.

В октябре 2018 года «Сбербанк страхование жизни» покинул гендиректор Алексей Руденко, он возглавил страховщика жизни группы «Росгосстрах» .

И. о. гендиректора СК «Сбербанк страхование жизни» был назначен Виктор Дубровин, работавший до этого заместителем гендиректора. С тех пор компания занималась поисками кандидата на должность гендиректора, собеседования проводились с несколькими действующими гендиректорами других страховых компаний, «Сбербанк страхование жизни» слухи не комментирует, передал «Ведомостям» Виктор Дубровин.

Алексей Леоненко из «СОГАЗа», с 2007 года он работал заместителем председателя правления страховщика. Но в начале марта он покинул компанию. В «СОГАЗе» Леоненко отвечал за работу с «Газпромом».