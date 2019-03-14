Две самые большие угрозы для банковского сектора в РФ — это отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США.
Ведущие российские банки планируют использовать взаимные корреспондентские счета для валютных расчетов на случай, если США введут новые санкции против одного или нескольких из них, сообщили Reuters четыре источника, знакомых с процессом.
Схема, которую банки начали разрабатывать совместно с Министерством финансов и Центробанком в прошлом году, должна позволить выиграть время в случае, если кто-то из крупных банков окажется отрезанным от валютных операций из-за санкций, успокоить клиентов и избежать резкой остановки валютных расчетов.
В прошлом году сенаторы США предложили законопроект о санкциях, который предполагает блокировку и запрет на сделки со всеми активами в США отдельных финансовых институтов. В законопроекте были упомянуты ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.
Первоначальный законопроект не вступил в силу, и недавно был предложен новый, однако в нем не упоминаются конкретные банки. Но в условиях санкций с 2014 года, когда на страну регулярно налагаются новые ограничения, банковское общество начало разрабатывать меры, направленные на защиту от потенциального удара.
«Каждый важный банк имеет пошаговый план, что он делает в той или иной ситуации. Первый месяц расписан по дням, если не по часам», — сказал Reuters высокопоставленный чиновник.
Две самые большие угрозы для банковского сектора в России — это отключение от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT и запрет на работу с валютой, которая поступает главным образом от банков США. На случай отключения от SWIFT есть система обмена финансовыми сообщениями Банка России.
Для поддержания валютных расчетов есть несколько опций, сказали источники Reuters: высокопоставленный госбанкир, источник в зарубежном банке, высокопоставленный финансовый чиновник и источник на финансовом рынке.
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