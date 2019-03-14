Международная система расчетов WebMoney Transfer представляет новый способ идентификации с помощью видео – VideoID, которая является дальнейшим развитием технологии PhotoID. Для этого пользователю нужен паспорт и смартфон или компьютер с веб-камерой.

Как говорится в сообщении компании, VideoID позволяет дистанционно подтвердить личность и получить «начальный аттестат» в системе WebMoney с увеличенными лимитами на операции. Также с VideoID доступно получение займов в автоматическом режиме в сервисе WebMoney Debt.