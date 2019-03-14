Правительство РФ договорилось с Банком России об отмене репатриации валютной выручки в рублях уже с 2020 года. Об этом сообщил в четверг первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).



«Мы договорились с Центральным банком о том, что в отношении репатриации валютной выручки в валюте Российской Федерации мы готовы будем отменить репатриацию... уже начиная с 2020 года», — сказал он.

При этом первый вице-премьер отметил, что для компаний, которые занимаются экспортом сырьевой продукции, правительство готово отменять репатриацию выручки в рублях постепенно до 2024 года. «По сырьевым компаниям... готовы отменять постепенно эту выручку (репатриацию) в валюте Российской Федерации до 2024 года. Каждый год увеличивается доля нерепатриируемой выручки в рублях», — отметил Силуанов.

По его словам, для остальных участников внешнеэкономической деятельности правительство будет вводить послабления и снижение санкций за отдельные нарушения валютного законодательства. «За несвоевременное поступление валютной выручки готовы продлить период и понизить санкции», — сообщил он.