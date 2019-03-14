Севергазбанк объявил о запуске акции «Вступай в команду партнеров» в честь 25-летия кредитной организации. Процентная ставка по коробочным кредитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снижена на 2 процентных пункта от базовых условий кредитования.

Как говорится в пресс-релизе банка, акция распространяется на все виды бизнес-кредитов и действует до с 14 марта по 14 апреля 2019 года.

В рамках акции доступен «Торговый кредит» со ставкой от 8% годовых, «Торговая линия» (ставка от 10,25% годовых), «Модернизация» (ставка от 8,0% годовых), а также «Программы овердрафтного кредитования» со ставкой от 8,0% годовых и обеспечением не менее 60 % от суммы кредита с учетом процентов.

Также при заключении договора могут взиматься иные комиссии и/или сборы, предусмотренные тарифами и внутренними документами банка. Диапазон ставок по кредитам: 8-18% годовых.