Сбербанк предложил корпоративным клиентам интеграцию с системами бухгалтерского учета посредством собственного fintech API для передачи зарплатных реестров напрямую в банк.

Как говорится в сообщении кредитной организации, fintech API был разработан специалистами Сбербанка и стал четвертым в перечне действующих API для корпоративных клиентов — для выписок и бесшовной авторизации.

Таким образом, подключившись к банку единожды и настроив синхронизацию со своей системой бухгалтерского учета, компании — клиенты Сбербанка могут направлять в банк зарплатные реестры на исполнение без дополнительного экспорта и импорта документов через банк-клиент.

В ближайшем будущем с помощью fintech API клиенты Сбербанка смогут направлять в банк заявления на открытие счетов и выпуск карт, заявки на открытие зарплатного проекта и реестры на пополнение средств по корпоративным картам.