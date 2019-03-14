Сбербанк объявил о старте онлайн-этапа второго хакатона академии искусственного интеллекта, организованного благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», который продлится до 10 апреля. Финал с участием топ-100 и подведение итогов состоится 20 апреля 2019 года в Москве.

Призовой фонд в размере 1 млн рублей разделят между собой 10 победителей хакатона, говорится в сообщении кредитной организации. Для участия в хакатоне школьникам нужно пройти регистрацию на сайте академии ИИ.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Александр Ведяхина, уже сейчас около 3,5 млн школьников прошли уроки по искусственному интеллекту и машинному обучению. Задача банка - и дальше способствовать развитию обучения и поддерживать интерес к технологиям искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных у школьников.

Участникам соревнования этого года предлагается решить задачу предсказания уровня игрока по данным из одного игрового матча игры Dota 2, то есть провести анализ поведения и решить задачу классификации.