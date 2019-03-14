Промсвязьбанк начал кредитовать малый и средний бизнес (МСБ) в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по льготной ставке 8,5%.

Программа будет действовать в период с 2019 по 2024 годы и предусматривает предоставление финансирования предприятиям, работающим в приоритетных для государства отраслях, говорится в сообщении банка.

Таким образом, МСБ сможет получить кредиты на инвестиционные цели в размере до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, а также на пополнение оборотных средств на сумму до 100 млн рублей и на срок до 3 лет.

Как планирует Промсвязьбанк, не менее 10% льготного финансирования получат микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и ежегодным доходом до 120 млн рублей.