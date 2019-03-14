Промсвязьбанк увеличил доходность накопительного счета «Акцент на процент». Теперь по нему можно получить до 8,5% годовых в зависимости от суммы покупок по любым картам Промсвязьбанка, сообщили в финучреждении.

Условия счета «Акцент на процент» позволяют свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, но чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам, тем больший доход можно получить.

Базовая ставка по счету составляет 6,5% годовых на сумму до 700 тыс. рублей. С учетом повышения она может быть больше на 1—2 процентных пункта в зависимости от объема совершенных покупок по картам банка и составить максимум 8,5% годовых. Ранее доходность по счету с учетом надбавок составляла 6,8—8% годовых.

Минимальная сумма покупок по картам Промсвязьбанка для применения надбавок к ставке по счету «Акцент на процент» — 10 тыс. рублей в месяц. Например, при покупках по картам ПСБ в сумме от 10 тыс. рублей в месяц ставка на остаток по счету в следующем месяце составит 7,5% годовых, при покупках от 30 тыс. рублей — 8%, от 50 тыс. рублей — 8,25%, а при покупках на сумму от 85 тыс. рублей — 8,5% годовых.

Проценты начисляются на сумму минимального остатка по счету за месяц, выплачиваются ежемесячно в последний календарный день месяца, все проценты капитализируются. Повышенные надбавки за покупки по картам выплачиваются со второго месяца после открытия счета.



Открыть и пополнить счет «Акцент на процент» можно дистанционно в интернет- или мобильном банке либо обратившись в любое отделение банка. Срок счета неограничен. Для удобства накопления средств можно воспользоваться правилами автоматического пополнения счета. Правило «Пополнил — накопил» позволяет перечислять выбранную клиентом сумму или процент от пополнения карты, например от поступления зарплаты или пенсии. С правилом «Купил — накопил» при совершении покупок по карте ПСБ выбранная клиентом сумма или процент с каждого чека будут автоматически перечисляться на счет «Акцент на процент» с остатка по счету карты.